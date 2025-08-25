Наш ответ:

«Вальс цветов» — мелодраматический сериал 2024 года, выпущенный телеканалом Домашний.

Чем закончится сериал «Вальс цветов»

Лена и Оксана после гибели родителей остались сиротами, и забота о младшей сестре легла на плечи Елены. Она бросила учёбу и занялась флористикой, создав успешный бизнес. Но в личной жизни её ждали несчастья: муж Николай оказался игроманом и тираном, который избивал жену и следил за каждым её шагом. Когда Лена узнала о беременности, она решилась на развод, но супруг не захотел отпускать её и жестоко избил, оставив без сознания на дороге.



Случайно её нашёл Максим, однако по пути в больницу он погиб в аварии. Родные юноши приняли Елену за его невесту Ольгу, и потерявшая память девушка оказалась в их доме. Здесь она сблизилась с братом Максима Борисом, несмотря на то, что у него была невеста Татьяна. Постепенно к Лене возвращались воспоминания, и она узнала, что Николай живёт с её сестрой Оксаной, уверив всех в её смерти.



Чтобы вывести тирана на чистую воду, Лена и Оксана разыгрывают план, в результате которого Николай сам признаётся в злодеяниях. Правда выходит наружу, и Елена получает шанс начать жизнь заново. Борис разрывает отношения с Татьяной, чьи обманы раскрываются, и выбирает Ленино сердце.



В финале «Вальса цветов» Лена и Борис создают семью, а Лидия Петровна принимает девушку как родную. Влюблённые женятся, и радостная новость о скором рождении ребёнка становится символом новой, счастливой жизни героини.

