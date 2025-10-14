Чем закончится сериал «В круге света»?

«В круге света» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Россия» 11 октября 2025 года.
Главная героиня — Ольга Гришина, которая делает все, чтобы сохранить свою семью после измены супруга Андрея. Вместе с ним и сыном-подростком Димой Ольга перебирается в маленький городок. Однако это не помогает, потому что Андрей снова заводит любовницу. Более того, Дима погибает при загадочных обстоятельствах. Полиция в лице следователя Котова закрывает дело за неимением состава преступления, но Ольга уверена, что сын был убит. Она стремится добиться правды, но Андрей ее не поддерживает в этом. Он подает на развод, потому что любовница забеременела.
Силаев догоняет Настю, чтобы поговорить, но она знает, что именно он повинен в смерти Димы. Настя находит убежище у Ольги. Ольга готова выстрелить в Силаева из ружья, но врывается Котов. Он задерживает Силаева. Ольга и Котов становятся парой.
Авторизация по e-mail