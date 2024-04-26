Чем закончится сериал «В двух шагах от счастья»?

Наш ответ:

«В двух шагах от счастья» — российский мелодраматический сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2024 году на телеканале «Домашний». По сюжету Лара и Макс отмечают три года со дня своей свадьбы, но оказывается, что Лара влюбилась в коллегу Артема и хочет развода. Макс приходит в уныние. Сочувствующая ему теща Алла Сергеевна пытается свести его с девушкой Ритой, которая является дочерью ее ближайшей подруги. При этом Рита встречается с Денисом, у которого есть жена. Рита вскоре догадывается, что ее мама и Алла Сергеевна взялись за обустройство ее личной жизни. Девушка решает воспользоваться ситуацией и убеждает Макса подыграть ей. Притворившись парой, Рита и Макс рассчитывают вызвать ревность со стороны своих возлюбленных. Однако со временем Макс и Рита осознают, что влюбляются друг в друга. В итоге они остаются вместе, хотя Лара, совершенно разочаровавшись в Артеме, решила вернуться к мужу. Сначала Максим пытался наладить отношения с Ларой, но они оба понимают, что их пути окончательно разошлись. В то же время Рита окончательно расстается с Денисом, который ради нее все же ушел от жены.