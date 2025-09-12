Чем закончится сериал «Условный мент»?

Наш ответ:

«Условный мент» — российский детективно-драматический сериал, стартовавший в октябре 2019 года.

О чем сериал

По сюжету бывший опер Дмитрий Рыжов, отсидев за превышение служебных полномочий и выйдя на волю по УДО, приезжает в Санкт-Петербург. В то де время в городе появляется капитан полиции Арина Гордеева. Рыжов устраивается на работу в Жилкомсервис, собираясь всячески отмежеваться от полиции, тогда как Гордеева становится куратором этого микрорайона. В дальнейшем герои объединяются и начинают борьбу с коррупцией.

Что будет в конце

Рыжов и Гордеева организуют рабочую группу, которая занимается разоблачением преступников и восстановлением справедливости. Несмотря на все преграды, Рыжов и Гордеева доказывают, что даже в самых неблагоприятных условиях есть возможность сражаться за правду. По мере развития сюжета отношения между героями становятся не только рабочими. Они сближаются и в итоге у них возникает романтический интерес друг к другу. Хотя в финале герои осознают, что полностью победить коррупцию невозможно, они в то же время добиваются значительных успехов, привлекая к ответственности преступников.