Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Уловки разума» и кто убийца?

Чем закончится сериал «Уловки разума» и кто убийца?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 октября 2025

«Уловки разума» — российский детективный сериал, стартовавший в 2024 году.

О чем сериал

Действие разворачивается в провинциальном городке Любимове, покой в котором нарушает серия загадочных убийств молодых женщин. Следователь Кира Карелина предполагает, что эти преступления — дело рук серийного маньяка. Иной версии придерживается психотерапевт из Москвы Константин Холмогоров, который оказался вовлечен в расследование. На чьей же стороне окажется правда и удался ли главным героям поймать убийцу?

Чем заканчивается сериал?

Подозрения Киры и Константина падают на санитара Романа, однако его обнаруживают мертвым в загородном доме. Кажется, будто он совершил самоубийство. Новым подозреваемым становится учитель Юрий. Его видели у больницы, где затем случилось покушение на Тоню, но все же убийцей является н он. Но кто? В концовке выясняется. Что за убийствами стоит хирург Валерия Шульгина. Ее муж Павел завел роман со Светланой. Она забеременела, поэтому Павел собирался бросить Валерию. В итоге Валерия убила Светлану. Затем последовали убийства других девушек и Романа. Романа Валерия убила, чтобы выставить его маньяком. В кульминационной сцене, когда за Валерией пришла полиция, она схватила Киру и грозилась перерезать ей горло скальпелем, но Константин загипнотизировал Валерию и спас Киру.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Уловки разума
Уловки разума детектив
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше