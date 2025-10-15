Чем закончится сериал «Уловки разума» и кто убийца?

«Уловки разума» — российский детективный сериал, стартовавший в 2024 году.

О чем сериал

Действие разворачивается в провинциальном городке Любимове, покой в котором нарушает серия загадочных убийств молодых женщин. Следователь Кира Карелина предполагает, что эти преступления — дело рук серийного маньяка. Иной версии придерживается психотерапевт из Москвы Константин Холмогоров, который оказался вовлечен в расследование. На чьей же стороне окажется правда и удался ли главным героям поймать убийцу?

Чем заканчивается сериал?

Подозрения Киры и Константина падают на санитара Романа, однако его обнаруживают мертвым в загородном доме. Кажется, будто он совершил самоубийство. Новым подозреваемым становится учитель Юрий. Его видели у больницы, где затем случилось покушение на Тоню, но все же убийцей является н он. Но кто? В концовке выясняется. Что за убийствами стоит хирург Валерия Шульгина. Ее муж Павел завел роман со Светланой. Она забеременела, поэтому Павел собирался бросить Валерию. В итоге Валерия убила Светлану. Затем последовали убийства других девушек и Романа. Романа Валерия убила, чтобы выставить его маньяком. В кульминационной сцене, когда за Валерией пришла полиция, она схватила Киру и грозилась перерезать ей горло скальпелем, но Константин загипнотизировал Валерию и спас Киру.