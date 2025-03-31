Чем закончится сериал «Укрощение укротительницы»?

Наш ответ:

«Укрощение укротительницы» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший 27 марта на телеканале «Домашний». Это история о сестрах Кате и Насте. Их родственники убеждены, что первой выйти замуж должна старшая, потому что в противном случае младшая не обретет личного счастья. Кроме того, их мать регулярно консультируется с урологом, а карточные расклады лишь подтверждают, какой должна быть последовательность браков.



Младшая Настя уже согласилась выйти замуж за Дениса, тогда как старшая Катя вовсе не желает создавать собственную семью. Дело в том, что она зарекомендовала себя как блестящая программистка по прозвищу «Укротительница». Тогда Настя решает сама найти жениха для сестры. Заканчивается сериал тем, что Катя сходится с Егором. Компания Максима разоряется, его разоблачают.