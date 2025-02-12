Меню
Чем закончится сериал «Уголь»?

Чем закончится сериал «Уголь»?

Олег Скрынько 12 февраля 2025 Дата обновления: 12 февраля 2025
Наш ответ:

«Уголь» — российский сериал в жанре социальной драмы. Премьера состоялась в 2023 году. Действие разворачивается в шахтерском городе Углегорске. Живется шахтерам несладко не только из-за тяжелой работы, но и потому, что руководство предприятия платит им сущие копейки. В центре сюжета — семья Журавлевых. Однажды сын Федор погибает в шахте в результате обвала, а отец теряет дееспособность. Через двадцать лет эта история получает продолжение.

Ключевым событием концовки становится закрытие шахты. Полина настаивает на закрытии, поскольку слишком высока опасность взрыва. В то же время Вася, ее брат, придерживается противоположной точки зрения. Невзирая на протесты, шахта частично открывается вновь. В то же время происходит замена оборудования. В итоге взрыв все-таки происходит. Группа шахтеров оказывается в ловушке под землей.Дима и Михалыч бросаются на помощь, но спасение шахтеров осложняется тем, что власти решили затопить шахту. Полина с этим не согласна, тогда как Вася поддерживает эту идею, поскольку уверен, что шахтеров уже нет в живых. Дима и его товарищи все-таки решают пробить выход через заброшенную шахту. От шахтеров Гена узнает, что Дима — его сын. В критический момент Гена жертвует собой, благодаря чему остальные спасаются. Через год в День шахтера Дима выходит на футбольное поле, чтобы почтить память отца.

Ирина Пашкова 13 февраля 2025, 18:14
Смотрю, нравится,жизненно все, переживаю за героев, особенно за Диму, сегодня после взрыва на шахте не могла уснуть полночи,так разволновалась, 🤣
