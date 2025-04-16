Меню
Чем закончится сериал «У каждого своя война»?

Чем закончится сериал «У каждого своя война»?

16 апреля 2025
Наш ответ:

«У каждого своя война» — российская историческая драма из шестнадцати серий, вышедшая в 2011 году. Это история о любви школьника Роберта к Милке, которая является подругой главы замоскворецкой шпаны. События развиваются на фоне жизней соседей, бытовых интриг, воспоминаний о войне. По сюжету Роберт оказывается вовлечен в криминальный мир. Время действия — 1950-е годы.

Ближе к концу на Сухумском рынке к Насте пристает моряк. Борис убивает его в драке и оказывается на скамье подсудимых. Настя возвращается в Москву. Люба расходится с прорабом и навсегда уезжает вместе со Степаном. Федор Иванович переживает тяжелые времена, Роберт его утешает. Он примиряется с тем, что пришлось расстаться с матерью. Парень возмужал и теперь испытывает сострадание к отчиму. Нина Аркадьевна предлагает вышедшему на свободу Сергею Андреевичу вместе уехать. Они перебираются в Елец. С ними едет дочь Нины. Настя встречается с Робертом в Москве и рассказывает о произошедшем с Борисом. Спустя время приходит повестка в суд из Сухуми. Настя вновь видится с Робертом, они гуляют по столице. В целом Роберту удалось сохранить человечность и моральные устои среди криминала. При этом он не отрекся от брата-убийцы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

У каждого своя война
У каждого своя война драма, военный, исторический
2011, Россия
0.0
