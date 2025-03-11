Меню
Чем закончится сериал «Твоя чужая»?

Чем закончится сериал «Твоя чужая»?

11 марта 2025
Наш ответ:

«Твоя чужая» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний». Главной героиней выступает работница уголовного розыска Лена, которая влюбляется в следователя Андрея. В дальнейшем они женятся и заводят ребенка. Позже Лена стремится вернуться на работу, Андрей не против. Поворотной точкой становится убийство мужчины, который был мужем подруги Лены. Лена преследует преступника, а затем внезапно приходит в себя в незнакомом городе и понимает, что потеряла память. В дальнейшем Лена снова выходит замуж — ее новым супругом становится бизнесмен Рудин. У пары рождается дочь Маша. Однажды Лена узнает, что в другом городе у нее есть другой муж и уже подросший сын.

В конце сериала Чернов похищает Лену. У Андрея получается отыскать ее. Чернова арестовывают. Также полиция задерживает Строева, поскольку он был заказчиком убийства. Лена возвращается с Андреем. Маша остается с мамой, а Рудин уезжает.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Твоя чужая
Твоя чужая мелодрама
2025, Россия
0.0
