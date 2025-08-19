Меню
Чем закончится сериал «Тверская»?

Чем закончится сериал «Тверская»?

Олег Скрынько 19 августа 2025 Дата обновления: 19 августа 2025
Наш ответ:

«Тверская» — российский сериал в жанре детективной драмы. Проект включает два сезона.

О чем сериал

Майор МВД Иван Соболев получает руководящую должность в московском УГРО, становясь начальником отделения «Тверская». Имея за плечами военный опыт в горячих точках, он решительно берется за новую работу, чем вызывает неприязнь со стороны подчиненных. Это приводит к конфликту с опером Бондаревым и начальником полиции Зацепиным. Также не ладится у Соболева с адвокатом Луизой.

Что показали в концовке

В финале не все вопросы получили ответы, что намекает на продолжение. Соболев занимается рядом запутанных дел, которые оказываются связаны между собой. Соболев противостоит олигарху Неретину и его кругу. В итоге Соболеву удается угнать у Неретина грузовики с наркотиками. Соболев требует выкуп, что является частью большого плана по раскрытию и уничтожению криминальной сети. Главному герою удается частично реализовать свой план, потому что обезвредить анатгониста Липранди не удается. Липранди дает заказ на убийство Соболева, Неретина и своей экс-супруги, но замысел проваливается. Некоторые преступники арестованы, но Липранди удается скрыться. Что до личной жизни Соболева, то у него не получается сойтись с Луизой из-за вмешательства Полины.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тверская
Тверская драма, детектив
2022, Россия
0.0
