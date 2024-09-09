Чем закончится сериал «Трудная»?

Меню
Олег Скрынько 9 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Трудная» — российский драматически-детективный сериал, премьера которого состоялась на стрим-сервисе START 1 августа 2024 года. Шоу является спин-оффом популярного сериала «Новенькие» и повествует о дальнейшей судьбе Влады в исполнении Киры Медведоевой, которая прославилась благодаря победе в реалити-проекте «Новые пацанки». «Трудная» состоит из девяти эпизодов, но на данный момент вышли только семь. По этой причине пока нет информации о том, как закончится эта история.

По сюжету Влада, отсидев в тюрьме, решает наладить свою жизнь. Она находит работу в баре и идет учиться в вечернюю школу. Однако темное прошлое не отпускает героиню. Происходит убийство, в причастности к которому подозревают Владу. Из-за этого ей приходится сражаться за свою новую жизнь, доказав, что больше не имеет отношения к криминалу.

