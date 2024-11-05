Меню
Чем закончится сериал "Трасса" 2024 года?

Олег Скрынько 5 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Финал триллера "Трасса", вышедшего осенью 2024 года, погружает зрителей в атмосферу мрачной развязки. Светлана и сторож Виктор раскрывают, что за похищениями девушек стоит поисковик Андрей Тиль в сговоре со следователем Луженковым. У домика, где Тиль удерживает дочь Светланы Киру, происходит трагедия: Виктор погибает, а Светлана оказывается в подвале с дочерью, где Тиль признаётся, что является её отцом, раскрыв события давнего насилия.

Внезапно появляется следователь Виниченко, спасает пленников, но сам получает ранение. Светлана с Кирой остаются жить в городке, однако финальный кадр намекает на её тёмную месть: Тиль прикован цепью в подвале её родителей, навсегда оставленный во власти её правосудия.

