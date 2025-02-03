Меню
Чем закончится сериал «Тетя Марта»?

Олег Скрынько 3 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Тетя Марта» — российский комедийный сериал, выходивший на телеканале СТС в 2022–2024 годах. Проект состоит из двух сезонов по 17 эпизодов в каждом. В центре сюжета — 8-летняя девочка Марта, которая осталась без родителей. Ее единственный родственник рядом — страдающий деменцией дедушка. Чтобы избежать попадания в детский дом, Марта утаивает правду от учительницы и участковой, а также просит неудавшегося актера притвориться ее папой. Помочь Марте берется парень Марат, хотя на самом деле он жаждет заполучить московскую квартиру Марты.

По ходу первого сезона выясняется, что Марта в прошлом пребывала в воронежском детском доме под именем Ирина. В возрасте семи лет она сбежала оттуда и попала в Москву. Там ее приютил Василий Самсонов, ставший ее дедушкой. Он сделал ей новые документы — так девочка стала Мартой. Марат постепенно начинает сочувствовать Марте и отказывается от своих коварных планов на квартиру. Он становится опекуном Марты. Кроме того, обнаруживается, что у Марты есть сестра-близнец Юля.

Во втором сезоне Марта продолжает разыскивать маму и решать другие проблемы, включая те, что связаны с Юлей. Юля была удочерена Валерией Павловой, но женщина умерла. С тех пор опекуном Юли является ее злая Вера, сестра Валерии. Марта узнает, что изначально она с Юлей была помещена в один московский детдом, но в дальнейшем сестры были разлучены. Заканчивается сериал тем, что девочки находят маму. Ее зовут Катя, она живет с супругом, который не любит детей. Марта и Юля остаются жить с Маратом и дедушкой. Марат также берет под опеку Юлю. Катя обещает проведывать дочерей.

