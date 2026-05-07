Чем закончится сериал "Теплый ветер с севера"?

«Теплый ветер с севера» — мелодрама, вышедшая на телеканале «Россия 1» в 2026 году. Рассказываем, чем она завершилась.

Каким получился финал мелодрамы

Сериал «Теплый ветер с севера» закончился следующим образом.



В шахте после обвала оказываются заблокированы Василий и Павел. Оба живы, но связь почти отсутствует — рации не работают, а кислорода осталось не больше часа. Павел в отчаянии, Василий же сохраняет спокойствие и не жалеет о своих действиях.



Марте удаётся на мгновение докричаться до Василия — он не слышит слов, но улавливает её голос. Она сообщает, что беременна, и эти слова дают ему надежду. Василий вспоминает о запасных баллонах с кислородом и пытается до них добраться. На поверхности Матвей поддерживает Марту, предостерегая от стресса.



Спасатели решаются на рискованный подрыв части тоннеля, чтобы быстрее расчистить завалы. Операция проходит успешно. Василий находит баллоны, и вскоре обоих шахтёров поднимают на поверхность. Марта встречает живого Василия.



После аварии в городе меняется ситуация: закрытие больницы отменяют. Выясняется, что оборудование шахты не соответствовало нормам безопасности, а его поставки связаны с коррупцией, где замешан Рябцев. Всплывают и другие преступления, включая гибель Грачёва. В итоге Рябцев арестован.



Вася и Марта официально подают заявление в ЗАГС. Павел приходит в себя после операции, и они с Клавой решают жить вместе.

