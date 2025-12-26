Чем закончится сериал «Тайный советник»?

«Тайный советник» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 15 декабря 2025 года. Сезон включает 20 эпизодов. Шоу доступно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

О чем сериал

Блестящий московский оперативник Павел Костиков, получив тяжелое ранение и потеряв напарника, переходит в аналитический отдел, где ему предстоит работать с бумагами. Павла мучает ощущение вины за смерть товарища, у которого осталась жена в лице адвоката Полины Смирновой. Однажды Полина обращается к нему за помощью в одном деле. Павел проводит неофициальное расследование и помогает Полине оправдать ее клиента. Этот случай становится отправной точкой для неофициального сотрудничества Павла и Полины. Вместе они пытаются вычислить убийцу мужа Полины, а также противостоят мощной ОПГ, в которую также входят правоохранители.

Чем закончился сериал?

Перед смертью напарник Павла произнес слово «Синдикат», подразумевая преступную группировку. В концовке сериала Павел выясняет, что такая структура действительно существует. Члены группировки тайно подменяют тела, влияют на экспертизы, препятствуют расследования и годами скрывают убийства под видом ошибок следствия. Павлу также удается доказать, что найденный в гараже человек — не Андрей Турулев. Тело было подменено. Это прямо указывает на существование Синдиката.

Мосунов оказывается домашним тираном, абьюзером и убийцей. Даже после смерти Надежды он продолжает свои дела, нападает на Полину и добивается судебного разбирательства.

Кульминацией сезона становится беседа Павла с Кубаревым. Павлу дают понять, что ему больше нельзя помогать Полине. В итоге Павел оказывается бессильным перед системой.