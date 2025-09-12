Меню
Чем закончится сериал "Тайный дневник моей сестры"?

Олег Скрынько 12 сентября 2025 Дата обновления: 12 сентября 2025
Наш ответ:

«Тайный дневник моей сестры» — отечественная мелодрама, вышедшая на канале «Домашний» в 2024 году.

Чем закончится сериал «Тайный дневник моей сестры»

Марина провела ночь с Алексеем, но вскоре узнала, что её сестра Люба тайно посещала консультации Сони. Поговорив с подругой, героиня заподозрила, что та скрывает правду и даже могла желать увести мужа.

Тем временем следствие пришло к выводу: Люба погибла в результате самоубийства. Ульяна, желая узнать больше о любовнике матери, вышла на Антона. Оказалось, что парень вел разгульную жизнь, торговал антидепрессантами и задолжал бандитам. Известно также, что одна из его женщин из-за денег свела счёты с жизнью. В квартире Любы Марина нашла вырванные страницы дневника и крупную сумму — оказалось, Антон вынудил сестру отдать сбережения, но та поняла, что ему нужны лишь деньги.

Позже Марина столкнулась с Алексеем, у которого оказался ключ от квартиры. Он подсыпал ей порошок в бокал, но, очнувшись, Марина догадалась: перед ней сам Антон. В решающий момент ворвались Гоша и Ульяна. Вскоре выяснилось, что Люба погибла, упав с балкона во время ссоры.

В финале Марина и Гоша помирились и собрались в путешествие, а героиня решила открыть агентство и назвать будущую дочь Любой.

