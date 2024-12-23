Чем закончится сериал "Тайны следствия"?

Наш ответ:

Сериал «Тайны следствия» еще не завершился и продолжает выходить в эфир телеканала Россия прямо сейчас. 24 сезон закончится 28 декабря 2024 года, поэтому финал популярного детектива все еще неизвестен.



По сюжету в Следственном комитете Заневского района произошло важное событие — Ковин уходит на пенсию. Коллеги были уверены, что его место займет Мария Сергеевна, но неожиданно новым руководителем назначают полковника Алексея Горчакова, с которым у Швецовой сразу возникают непростые отношения. В личной жизни Марии тоже перемены: Васнецов делает ей предложение и приглашает переехать в новую, уже обставленную квартиру. Увидев обручальное кольцо на её руке, Платонов понимает, что его чувства к ней ещё не угасли.