Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Тайны следствия"?

Чем закончится сериал "Тайны следствия"?

Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Тайны следствия» еще не завершился и продолжает выходить в эфир телеканала Россия прямо сейчас. 24 сезон закончится 28 декабря 2024 года, поэтому финал популярного детектива все еще неизвестен.

По сюжету в Следственном комитете Заневского района произошло важное событие — Ковин уходит на пенсию. Коллеги были уверены, что его место займет Мария Сергеевна, но неожиданно новым руководителем назначают полковника Алексея Горчакова, с которым у Швецовой сразу возникают непростые отношения. В личной жизни Марии тоже перемены: Васнецов делает ей предложение и приглашает переехать в новую, уже обставленную квартиру. Увидев обручальное кольцо на её руке, Платонов понимает, что его чувства к ней ещё не угасли.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайны следствия
Тайны следствия детектив, криминал
2000, Россия
7.0
