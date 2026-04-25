Чем закончится сериал «Тайна старого портрета»?

Детективная мелодрама «Тайна старого портрета» вышла 27 марта 2026 года на канале ТВЦ. Это мини-сериал — всего несколько серий, так что история достаточно компактная.

Завязка: мужа Полины, Михаила, арестовывают за убийство её двоюродной сестры Веры. Выясняется, что между ними был роман. Полина подаёт на развод, но вскоре Михаила отпускают — алиби подтвердилось. А значит, настоящий убийца на свободе.

В это время муж убитой, Кирилл Скворцов, дарит музею Полины старинную картину — портрет жены художника, пропавшей в тех же краях больше ста лет назад. На холсте Полина замечает странные буквы, похожие на шифр. Вместе с Кириллом они пытаются его расшифровать, и оказывается, что старая тайна напрямую связана с нынешним убийством. Прошлое и настоящее в сериале переплетаются, и разгадка одного преступления ведёт к раскрытию другого.

Финал расставляет всё по местам: становится ясно, кто стоит за обоими убийствами, а Полина и Кирилл, прошедшие через эту историю, получают шанс на новое начало.