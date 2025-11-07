«Тайна римских цифр» — отечественный сериал, премьера которого состоялась 1 ноября на стриминговой платформе «Ива». Рассказываем, чем он закончился.

Чем закончится сериал «Тайна римских цифр»

Финальные события разворачиваются стремительно. Демьян, пытаясь спасти Леру от влияния деструктивного культа «Крылья», предлагает ей укрыться. Однако Лера добровольно возвращается к Ивану, приносит извинения за побег и в порыве фанатичной преданности пытается совершить ритуал — смешать их кровь. Иван останавливает её, но Лера передаёт через полицейских салфетку с его кровью Демьяну.



Этот образец становится ключом к разгадке главного преступления. Экспертиза, инициированная Демьяном, показывает, что отцом ребёнка его сестры Маши был не Иван, а его брат Матвей. Пока Ивана отпускают из полиции, Матвей, узнав, что выживший Кирилл может их разоблачить, предлагает радикальное решение — убить всех адептов секты, чтобы скрыть свои преступления, включая доведение до самоубийства.



Кульминация наступает, когда Иван, следуя этому плану, собирает последователей на последний «обряд» — массовое отравление. В критический момент Лера прозревает и пытается предупредить жертв, но Иван силой вливает ей яд. К счастью, Демьян, проникший в здание, успевает спасти её и доставить в больницу.



На допросах братья раскрывают чудовищную правду: «Крылья» были с самого начала циничным бизнес-проектом по выманиванию денег. Они признаются в убийстве Маши, которая, забеременев от Матвея, стала угрозой для их схемы, и в отравлении Ирины, ставшей первой неугодной адепткой.



Финал приносит долгожданное исцеление. Лера выздоравливает, Кирилл приходит в себя, и Вика просит у него прощения. Справедливость восторжествовала: организаторы секты арестованы. Завершается история мирной идиллией: Лера и Демьян вместе, у них родился сын, и они строят планы на будущее, мечтая о большой семье, основанной на любви, а не на лжи и фанатизме.