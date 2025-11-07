Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Тайна римских цифр"?

Чем закончится сериал "Тайна римских цифр"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 ноября 2025 Дата обновления ответа: 7 ноября 2025

«Тайна римских цифр» — отечественный сериал, премьера которого состоялась 1 ноября на стриминговой платформе «Ива». Рассказываем, чем он закончился.

Чем закончится сериал «Тайна римских цифр»

Финальные события разворачиваются стремительно. Демьян, пытаясь спасти Леру от влияния деструктивного культа «Крылья», предлагает ей укрыться. Однако Лера добровольно возвращается к Ивану, приносит извинения за побег и в порыве фанатичной преданности пытается совершить ритуал — смешать их кровь. Иван останавливает её, но Лера передаёт через полицейских салфетку с его кровью Демьяну.

Этот образец становится ключом к разгадке главного преступления. Экспертиза, инициированная Демьяном, показывает, что отцом ребёнка его сестры Маши был не Иван, а его брат Матвей. Пока Ивана отпускают из полиции, Матвей, узнав, что выживший Кирилл может их разоблачить, предлагает радикальное решение — убить всех адептов секты, чтобы скрыть свои преступления, включая доведение до самоубийства.

Кульминация наступает, когда Иван, следуя этому плану, собирает последователей на последний «обряд» — массовое отравление. В критический момент Лера прозревает и пытается предупредить жертв, но Иван силой вливает ей яд. К счастью, Демьян, проникший в здание, успевает спасти её и доставить в больницу.

На допросах братья раскрывают чудовищную правду: «Крылья» были с самого начала циничным бизнес-проектом по выманиванию денег. Они признаются в убийстве Маши, которая, забеременев от Матвея, стала угрозой для их схемы, и в отравлении Ирины, ставшей первой неугодной адепткой.

Финал приносит долгожданное исцеление. Лера выздоравливает, Кирилл приходит в себя, и Вика просит у него прощения. Справедливость восторжествовала: организаторы секты арестованы. Завершается история мирной идиллией: Лера и Демьян вместе, у них родился сын, и они строят планы на будущее, мечтая о большой семье, основанной на любви, а не на лжи и фанатизме.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайна римских цифр
Тайна римских цифр детектив, мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше