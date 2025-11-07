Чем закончится сериал "Тайна римских цифр"?

«Тайна римских цифр» — отечественный сериал, премьера которого состоялась 1 ноября на стриминговой платформе «Ива». Рассказываем, чем он закончился.
Финальные события разворачиваются стремительно. Демьян, пытаясь спасти Леру от влияния деструктивного культа «Крылья», предлагает ей укрыться. Однако Лера добровольно возвращается к Ивану, приносит извинения за побег и в порыве фанатичной преданности пытается совершить ритуал — смешать их кровь. Иван останавливает её, но Лера передаёт через полицейских салфетку с его кровью Демьяну.
Этот образец становится ключом к разгадке главного преступления. Экспертиза, инициированная Демьяном, показывает, что отцом ребёнка его сестры Маши был не Иван, а его брат Матвей. Пока Ивана отпускают из полиции, Матвей, узнав, что выживший Кирилл может их разоблачить, предлагает радикальное решение — убить всех адептов секты, чтобы скрыть свои преступления, включая доведение до самоубийства.
Кульминация наступает, когда Иван, следуя этому плану, собирает последователей на последний «обряд» — массовое отравление. В критический момент Лера прозревает и пытается предупредить жертв, но Иван силой вливает ей яд. К счастью, Демьян, проникший в здание, успевает спасти её и доставить в больницу.
На допросах братья раскрывают чудовищную правду: «Крылья» были с самого начала циничным бизнес-проектом по выманиванию денег. Они признаются в убийстве Маши, которая, забеременев от Матвея, стала угрозой для их схемы, и в отравлении Ирины, ставшей первой неугодной адепткой.
Финал приносит долгожданное исцеление. Лера выздоравливает, Кирилл приходит в себя, и Вика просит у него прощения. Справедливость восторжествовала: организаторы секты арестованы. Завершается история мирной идиллией: Лера и Демьян вместе, у них родился сын, и они строят планы на будущее, мечтая о большой семье, основанной на любви, а не на лжи и фанатизме.
Авторизация по e-mail