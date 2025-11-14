Оповещения от Киноафиши
Чем закончится сериал «Тайна Марины»?

Чем закончится сериал «Тайна Марины»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 14 ноября 2025

«Тайна Марины» — российский фильм/мини-сериал из двух серий, вышедший 31 октября 2025 года на телеканале ТВЦ.

Содержание сериала

В центре сюжета — расследование убийства Марины. Занимаются этим делом ее сестры, а также следователь из полиции. Подозреваемых оказывается сразу несколько. Сначала вину на себя берет домработница, но быстро становится понятно, что она не причастна к преступлению. Это выясняет сестра Марины, обратившись в больницу. Там ей выдали заключение о смерти маленькой дочери Марины. Причиной якобы стала пневмония. Обнаружилось, что девочка погибла в автокатастрофе, так как не была пристегнута.

Чем закончился сериал?

За рулем автомобиля во время роковой аварии был ее отец и первый муж Марины. У Марины с этим мужчиной был давний конфликт, а сам он — профессор и респектабельный человек. Именно он убил Марину. Во время ссоры дошло до драки. Профессор сильно ударил Марину, из-за чего она умерла. Вероятно, он сделал это намеренно, поскольку Марина требовала от него признания, что именно он виноват в смерти их дочери. В итоге профессора арестовали.

