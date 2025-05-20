Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Танцы на стекле"?

Чем закончится сериал "Танцы на стекле"?

Олег Скрынько 20 мая 2025 Дата обновления: 20 мая 2025
Наш ответ:

«Танцы на стекле» - новый российский сериал, который уже вышел целиком 14 мая 2025 года. Поэтому мы можем рассказать вам концовку детективной драмы.

Виктора предупреждают об обыске в съёмной квартире — он спешно избавляется от телефона и признаётся Аглае в преступлении. Однажды он проник в винный погреб, чтобы украсть бутылку, но застал там Игоря с перчатками Аглаи и шприцем. Завязалась борьба — Виктор ударил его бутылкой, и тот погиб. Испугавшись, Виктор обратился за помощью к друзьям и спрятал тело в амфоре. Его выдают улики: стекло и кровь на обуви. Аглая сообщает в полицию, но позже выясняется — прыжок Виктора с моста был инсценировкой. Он скрывается, мечтая уехать с наследством Аглаи. Его находят Павел и Татьяна, но при задержании Виктор пытается сбежать. В итоге он помогает спасти Таню с обрыва. Арестованным, он делает Аглае предложение. Та соглашается ждать. Финал — свадьба Паши и Тани.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Танцы на стекле
Танцы на стекле детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше