Чем закончится сериал "Танцы на стекле"?

Наш ответ:

«Танцы на стекле» - новый российский сериал, который уже вышел целиком 14 мая 2025 года. Поэтому мы можем рассказать вам концовку детективной драмы.



Виктора предупреждают об обыске в съёмной квартире — он спешно избавляется от телефона и признаётся Аглае в преступлении. Однажды он проник в винный погреб, чтобы украсть бутылку, но застал там Игоря с перчатками Аглаи и шприцем. Завязалась борьба — Виктор ударил его бутылкой, и тот погиб. Испугавшись, Виктор обратился за помощью к друзьям и спрятал тело в амфоре. Его выдают улики: стекло и кровь на обуви. Аглая сообщает в полицию, но позже выясняется — прыжок Виктора с моста был инсценировкой. Он скрывается, мечтая уехать с наследством Аглаи. Его находят Павел и Татьяна, но при задержании Виктор пытается сбежать. В итоге он помогает спасти Таню с обрыва. Арестованным, он делает Аглае предложение. Та соглашается ждать. Финал — свадьба Паши и Тани.