Чем закончится сериал «Такая, как все»?

«Такая, как все» — российский мелодраматический сериал из восьми эпизодов, вышедший в 2020 году. Это история о красавице Анне Кольцовой, которая преуспела во всем. У нее есть популярность, любимый супруг и преданные друзья. Анна владеет модным журналом и выступает ведущей востребованного ток-шоу. Поворотным моментом в судьбе Анны становится новость, что у нее ВИЧ. Она полагается на помощь и поддержку со стороны близких, но на деле оказывается для них изгоем. Героиня теряет мужа, друзей, и поклонников. Однако жизнь дарит Анне еще один шанс на счастье.



В концовке сериала главный свидетель, который должен был появиться в шоу Анны, погибает. Анна отправляется на встречу с Югановым, который собирается ее убить. От смерти девушку спасает Дмитрий, который сбежал со следственного эксперимента. После Анна и Дмитрий все же оказываются в руках у подручных Юганова. Их заключают в подвал дома, который затем сносится. Будучи в наркотическом опьянении, сын Юганова погибает в автокатастрофе вместе с сыном Мосина. Мосин убивает Юганова. Девочка Надя, которую Юганов использовал, чтобы шантажировать Анну, оказывается спасена женой Юганова. Надя сообщает, что случилось с Дмитрием и Анной. Их спасают. Спустя девять месяцев у счастливых Анны и Дмитрия рождается ребенок.