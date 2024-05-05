Чем закончится сериал «Судьба диверсанта»?

Наш ответ:

«Судьба диверсанта» — российско-белорусский драматический сериал о Великой Отечественной войне. Проект основан на реальных событиях. По сюжету работник железной дороги Алесь Арлович отправляется добровольцем на фронт. По пути в призывной пункт он и его товарищи попадают в плен, столкнувшись с немецкими десантниками. Алесю, однако, удается убить одного из вражеских бойцов и сбежать с оружием. Затем он присоединяется к партизанам и в рамках своей подпольной миссии возвращается на железную дорогу, чтобы собирать информацию о перемещениях нацистских войск.



В четвертой и заключительной серии партизаны собираются подорвать эшелон, везущий немецкие танки. Алесь решает осуществить это задание в одиночку, но выясняется, что во время запланированного взрыва на станции будет его возлюбленная Светлана. В итоге Алесь все же взрывает установленные мины. Светлана гибнет. Ее отец Виктор совершает самоубийство. Алесь возвращается к партизанам, но Одинцов приписывает успешную диверсию себе. По окончании войны Алесь посещает памятник бойцу дяде Пете вместе с беременной женой Таней и их маленьким сыном.