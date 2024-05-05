Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Судьба диверсанта»?

Чем закончится сериал «Судьба диверсанта»?

Олег Скрынько 5 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Судьба диверсанта» — российско-белорусский драматический сериал о Великой Отечественной войне. Проект основан на реальных событиях. По сюжету работник железной дороги Алесь Арлович отправляется добровольцем на фронт. По пути в призывной пункт он и его товарищи попадают в плен, столкнувшись с немецкими десантниками. Алесю, однако, удается убить одного из вражеских бойцов и сбежать с оружием. Затем он присоединяется к партизанам и в рамках своей подпольной миссии возвращается на железную дорогу, чтобы собирать информацию о перемещениях нацистских войск.

В четвертой и заключительной серии партизаны собираются подорвать эшелон, везущий немецкие танки. Алесь решает осуществить это задание в одиночку, но выясняется, что во время запланированного взрыва на станции будет его возлюбленная Светлана. В итоге Алесь все же взрывает установленные мины. Светлана гибнет. Ее отец Виктор совершает самоубийство. Алесь возвращается к партизанам, но Одинцов приписывает успешную диверсию себе. По окончании войны Алесь посещает памятник бойцу дяде Пете вместе с беременной женой Таней и их маленьким сыном.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Судьба диверсанта
Судьба диверсанта военный
2024, Беларусь/Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше