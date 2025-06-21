Чем закончится сериал «Старая развалина»?

Наш ответ:

«Старая развалина» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов. Премьера состоялась 20 мая 2023 года. Это история о юристе Марине Светловой, у которой никак не получается наладить свою жизнь. Ей уже идет пятый десяток, но она по-прежнему живет с матерью, мало зарабатывает и не видит никаких перспектив. Внезапно Марина получает в наследство дачу от родственницы. Однако оказывается, что это разваливающийся старый дом.



Обживая дачу, Марина встречает в лесу мужчину, к которому у него сразу возникают сильные чувства. Тот отвечает взаимностью. Вскоре Марина сообщает маме, что собирается выйти замуж. Однако затем выясняется, что избранник Марины уже женат. Несмотря на все препятствия, Марина и ее возлюбленный в итоге остаются вместе. К тому же, он оказался довольно богатым человеком. В финале Марина узнает, что беременна.