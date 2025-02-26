Чем закончится сериал «Спрячь меня»?

Наш ответ:

«Спрячь меня» — турецкий мелодраматический сериал, выходивший в 2023–2024 годах. В России шоу ныне доступно в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви» и «Кинопоиск». Это история об Инджиле и Наз, которые, невзирая на разный социальный статус, очень подружились. Инджила работает прислугой, тогда как Наз — дочь богатых родителей. При этом обе девушки влюблены в мужчину по имени Мете. Наз не скрывает своих чувств, в отличие от Инджилы. Однажды Мете случайно пересекается с Инджилой и, не признав в ней горничную, приглашает на свидание. В дальнейшем Мете не отказывается от Наз, но и с Инджилой не расстается. Это приводит к напряжению.



По ходу сюжета выясняется, что Инджила — внучка богача Атифа. Это уравнивает Инджилу и Наз. В концовке Наз беременеет и подозревает, что ее супруг Кадир ей неверен. Они ссорятся. Выясняется, что Кадир никогда не изменял Наз. Тем временем Инджила узнает, что тоже беременна. Мете узнает об этом в тот день, когда Наз рожает дочь. В финальной сцене, которая имеет место через девять месяцев, у Инджилы и Мете тоже появляется дочь. Таким образом, сериал заканчивается счастливо. Дочери Инджилы и Наз становятся подругами.