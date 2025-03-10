Чем закончится сериал "Спрячь меня"?

Наш ответ:

Сериал «Спрячь меня» завершился драматичными событиями. Инджила и Наз с детства неразлучны, несмотря на разницу в статусе. Обе влюблены в Мете, но только горничная скрывает свои чувства. Судьба меняется, когда юноша случайно встречает Инджилу и приглашает на свидание, не зная, кто она. Однако вечером он оказывается в доме Наз, где узнаёт девушку.



Наз ревнует и требует объяснений, но помолвка с Мете уже состоялась. Тем временем парень не разрывает связь с Инджилой. Вскоре мать Наз пытается избавиться от соперницы, но дочь против этого. После свадьбы Мете и Инджила скрывают свои чувства, но девушка решает уехать. Вскоре выясняется, что Инджила — внучка деда Наз и теперь владеет частью их состояния. Финал оставляет судьбы героев открытыми: Мете остаётся с женой, но отношения Инджилы и Кадира не завершены.