Чем закончится сериал "Спасская"?

«Спасская» - детективный сериал, который выходит в эфир с 2020 года. 30 июля 2025 года стартовал 4 сезон, финал которого состоится 17 сентября. Заранее финал сериала неизвестен, поэтому напомним, чем завершился 3 сезон.
В финале третьего сезона «Спасской» детектив оказывается втянутой сразу в несколько дел. Она раскрывает, что смерть Калмыковой связана с мошенничеством в фонде «Черноморец», а его основатель Королев бежал с деньгами. Находится пугающая видеозапись, подтверждающая, что убийство было не случайным. Параллельно Спасская ищет свою сестру Киру, исчезнувшую после странного сообщения. Вместе с Галицыным она также расследует аварию с жертвами, в которой замешан таксист Носов. Подозрение падает на Алексея Китеева, потерявшего семью и, возможно, ищущего мести.
