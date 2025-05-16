Меню
Чем закончится сериал «Спасатель»?

Чем закончится сериал «Спасатель»?

Олег Скрынько 16 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«Спасатель» — российский мини-сериал из четырех эпизодов, в котором сочетаются детектив и мелодрама. Премьера состоялась на ТВЦ 8 мая 2025 года. Главным героем выступает капитан МЧС Николай Немов, который несколько лет назад спас из затопленной шахты школьников. При этом один мальчик все-таки погиб — им оказался возлюбленный Дины, дочери Николая. Спустя шесть лет девушка справилась с трагедией и решила выйти замуж за Роберта. Николай отправляется на свадьбу, но накануне праздника происходит страшное событие. Похоже на несчастный случай, но Николай подозревает неладное и решает разобраться.

В концовке Николай решает проследить за матерью Глеба, но появляется Роберт и бьет его по голове. В себя Николай приходит в шахте. С ним оказываются Роберт и Чурин. Выясняется, что это они убили конкурентов, а Роберт расправился с Лизой, поскольку та пошла на шантаж. Поскольку теперь Николай тоже знает слишком много, ему уготована смерть. Николаю, однако, удается сбежать. Чурина арестовывают. Николай находит улики в пользу того, что Глеб был убит. Роберт все отрицает. Николай избивает его. Дело раскрыто. Семья воссоединяется.

