Чем закончится сериал "Солдат по кличке Рекс"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 марта 2026 Дата обновления ответа: 2 марта 2026

«Солдат по кличке Рекс» — отечественный сериал, который вышел на НТВ в 2026 году. Рассказываем, чем завершилась драма.

Каким получился финал сериала

Сериал «Солдат по кличке Рекс» завершился следующим образом. В финальной серии происходит напряженный психологический поединок между русским разведчиком и немецким офицером СС. Ариец, считающий себя высшим существом, мастерски подавлял волю собак, но забыл, что животные помнят не только страх, но и доброту.

Главный герой со своей группой должен водрузить знамя в Орле, чтобы вселить в людей надежду на скорое освобождение. На улице города он сталкивается с наглым немцем и принимает вызов — сходится с ним в жестокой схватке с ножами. Силы оказываются равны, и когда наш боец уже готов придушить поверженного врага, тот отдает приказ своим выдрессированным псам. Но фокус не удается: ни Рекс, спасенный русским солдатом, ни другие собаки не подчиняются фашисту — они помнят его жестокость и благодарны нашему бойцу.

Этот сериал посвящен животным, воевавшим в Великую Отечественную. Они подрывали танки и выносили раненых с поля боя. Именно поэтому на Параде Победы кинологи со своими боевыми товарищами прошли по Красной площади как настоящие победители.

