Чем закончится сериал «Собор»?

«Собор» — российский сериал в жанре исторической драмы. Цифровая премьера состоялась в ноябре 2021 года. Действие разворачивается в начале XVIII века, когда царем был Петр I. По сюжету молодой крепостной Иван Старшов безнадежно влюбляется в княжну Марию, но их союз невозможен из-за разного социального статуса. Иван утрачивает веру в Бога из-за этой несправедливости. Он поступает в Преображенский полк, становится участником важнейших битв и наблюдает за реформами Петра. Иван отказывается смиряться с тем, что неблагородное происхождение ограничивает его устремления. Ради любви он готов на все.



Иван переживает массу испытаний. По ходу своих приключений он спасает Петра от гибели. В итоге Иван наконец добился возможности начать тихую и счастливую жизнь с Марией. Он также взялся за строительство нового храма, поскольку старый уничтожило наводнение — этот акт указывает на то, что к Ивану вернулась вера в Бога. Федор, старший брат Ивана, тоже обрел супружеское счастье.