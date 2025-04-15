Чем закончится сериал «Собиратель камней»?

Меню
Олег Скрынько 15 апреля 2025 Дата обновления: 15 апреля 2025
Наш ответ:

«Собиратель камней» — российский детективный сериал из четырех эпизодов, вышедший 5 апреля 2025 года. Действие разворачивается в Ленинградской области, где был обнаружен обгоревший труп мужчины. Возникли слухи, что это было ритуальным самосожжением, какие в прошлом проводили староверы. Однако ведущая расследование Елена Рыбкина выясняет, что это обыкновенное убийство. Но кто за ним стоит? Напарником Елены выступает майор Юрий Панов, который в прошлом принадлежал к староверам. В дальнейшем выясняется, что в деле замешаны прошлое Юрия и его старинная семейная реликвия, имеющая не только финансовую ценность.

В концовке обнаруживаются улики, указывающие на то, что шефа полиции Игнатова похитил Виктор. Юрий и Елена находят его с Ириной в лесу. Ирина сообщает, что Виктор не виновен, а также рассказывает Юрию, что Виктор — его биологический отец. Сама Ира вышла замуж за Александра, который воспитал Юрия. Ира и Александр собирались обо всем рассказать Юрию, но откладывали это. После Александр был убит, а Виктора осудили. Александра убил Ходунов, следуя приказу Игнатова. Виктора забирают в отделение. Елена выясняет, что в ночь похищения он был слишком пьян, чтобы сесть за руль. Виктора освобождают.

В лесу находят труп Игнатова. На месте находят отпечатки пальцев Ирины, ее арестовывают. Юрий проведывает мать. Она утверждает, что не повинна в убийстве. Елена догадывается, что настоящий преступник хотел поставить Виктора. Он показывает фото с последнего похода, на которых появляется загадочная женщина в капюшоне и очках. Очевидно, это и есть преступница. Елена и Юрий выясняют, что эта женщина — жена Игнатова по имени Ольга. Тот бил не только ее, но и их сына. После Елена и Юрий находят Ольгу в деревне староверов. Она устала прятаться и во всем признается. Сушкина и Игнатова убила она. Также Ольга возвращает Юрию его семейную реликвию.

Ольге угрожает длительное тюремное заключение, а Сережа должен оказаться в приемной семье. Юрий решает остаться в Северогорске. Между ним и Еленой возникают романтические чувства. Они собираются пожениться.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Собиратель камней
Собиратель камней детектив
2025, Россия
0.0
