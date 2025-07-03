Чем закончится сериал «Сломанная стрела»?

Наш ответ:

«Сломанная стрела» — российский мини-сериал из четырех эпизодов, в котором сочетаются триллер, драма и боевик. Премьера состоялась 28 июня 2025 года. По сюжету работник Московского СОБРа Максим теряет дочь, из-за чего у него начинаются психические проблемы, сопряженные с агрессией. В итоге Максима вынужденно отправляют в отпуск. Он по приглашению друга отправляется на побережье близ Сочи. Там Максим надеется прийти в порядок благодаря горному воздуху и величию природы. Однако он сталкивается с черными золотодобытчиками, которые конфликтуют из-за найденного древнего артефакта, который не имеет цены. Максим и несколько туристов оказываются вовлечены смертельно опасные бандитские разборки.



По ходу развития события Максим знакомится с девушкой Надей. Криминальная интрига заканчивается тем, что главный герой побеждает злодеев, а его начальник предлагает ему вернуться на службу. Однако Максим отказывается и остается жить в горах. С Надей он тоже расходится. В последней сцене Максим наслаждается уединением и природой, так что становится понятно, что он наконец пережил смерть дочери и обрел мир с самим собой.