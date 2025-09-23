Меню
Чем закончится сериал «Слепая любовь»?

Олег Скрынько 23 сентября 2025 Дата обновления: 23 сентября 2025
Наш ответ:

«Слепая любовь» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний».

О чем сериал

Главной героиней выступает Вика Соколовская, у которой жизнь складывается наилучшим образом. Не работая, она вместе с любимым мужем Сергеем растит сына Никиту. Однако постепенно Сергей начинает отстраняться от Вики, это в итоге приводит к тому, что она однажды просыпается в постели с его водителем Павлом. Вика оправдывается, но Сергей не принимает ее объяснения. Он выгоняет Вику из дома и лишает возможности опекать сына. Вика перебирается в маленькую квартиру, доставшуюся ей в наследство. Она намерена выяснить, что же на самом деле произошло в тот злополучный день.

Что будет в концовке

Вика отправляется к Сергею на ужин. Выясняется, что ему не нужна Даша, а только ее деньги, поскольку его компания на грани краха. Он разработал план, как устранить Дашу и ее отца, завладев их деньгами. Вика весь этот разговор записывает на диктофон. Сергей узнает об этом и начинает душить Вику. Тут врывается Павел и спасает Вику. Сергея задерживает полиция. Вика отдает запись отцу Даши, а затем воссоединяется с сыном. Вика и Павел счастливы вместе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Слепая любовь
Слепая любовь мелодрама
2025, Россия
0.0
