Чем закончится сериал «Сколько стоит любовь»?

«Сколько стоит любовь» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2024 году. Главная героиня — домработница Катя, которая нечаянно становится причиной, по которой расходятся Марина и Максим, собиравшиеся пожениться. У Кати есть брат Сергей, который в прошлом занимался криминалом, а теперь его преследуют бандиты, требуя вернуть долг. Катя принимает предложение бизнесмена Олега Данилова заключить фиктивный брак. Катя соглашается, потому что полученные деньги позволят ей спасти брата. Олегу же эта афера нужна, чтобы отобрать у экс-супруги Светы сына Рому. В ходе стремительно развивающихся событий мальчик оказывается похищен бандитами. Отдавая им выкуп, Сергей получает ранение и попадает в больницу. Затем на бандитов набрасывается Олег, после чего на место прибывает полиция. Сергей выздоравливает и сходится с Мариной, они женятся и ждут ребенка. Олег по-настоящему влюбляется в Катю, она отвечает ему взаимностью. Рома остается жить с ними.