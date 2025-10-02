Оповещения от Киноафиши
Чем закончится сериал «Скажи что-нибудь хорошее»?

Чем закончится сериал «Скажи что-нибудь хорошее»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 октября 2025 Дата обновления ответа: 2 октября 2025

«Скажи что-нибудь хорошее» — российский мелодраматический сериал, вышедший в 2019 году. Ныне шоу доступно в онлайн-кинотеатре viju.

О чем сериал

Главным героем выступает блестящий диагност Георгий Климов. Он предпочитает быть холостяком, но влюбляется в оперную певицу Евгению Ромашину, что становится причиной раздора с криминальным авторитетом Романом Поляковым, а также с коллегами и самим собой. Это приводить к тому, что Георгий под другим именем начинает работать целителем на удаленном хуторе.

Что случилось в концовке

Георгий приезжает в Москву и видится с 14-летним пасынком Павлом. Паша не сразу узнает Георгия. Они осознают, что надо спасти Женю, которую посадили на сильные лекарства и почти не приходит в сознание. Тем временем на хуторе происходит расследование об ограблении председателя сельсовета Прохорова и покушении на убийство Мирэллы. В итоге Федор и его подручные сознаются в этих преступлениях. Георгий забирает Женю из больницы и вместе с ее матерью отправляется на хутор. По пути Георгий исцеляет Мариэллу. Липатов, узнав о том, что Георгий жив и забрал Женю, спешит за ними. Женя знакомится с Варей, они влюбляются. Женя тем временем никак не придет в себя. Липатов заявляется на хутор и встречается с Георгием. Они дерутся. Георгия спасает волчица, набросившаяся на Липатова. Раненый Георгий возвращается на хутор. Женя наконец приходит в сознание и встречается с Георгием. Они обнимаются.

