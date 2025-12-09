Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Синий камень»?

Чем закончится сериал «Синий камень»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 декабря 2025

«Синий камень» — российский криминально-мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Россия» в 2025 году.

О чем сериал

По сюжету главная героиня Анна, потеряв ребенка и пережив измену мужа, перебирается из города в родную деревню, где по-прежнему проживает ее отец Иван Сергеевич, начальник рыбоохраны и бывший следователь. Анна пребывает в отчаянном состоянии. Она больше не сможет стать матерью, не верит больше в любовь и не доверяет мужчинам. Когда же Иван Сергеевич погибает при странных обстоятельствах, Анна инициирует собственное расследование. Помогают ей Игорь Кравцов и Дмитрий Шилов.

Что будет в концовке?

Становится ясно, что Ивана Сергеевича и Александра убил Кравцов при содействии Герасимова. Анна догадывается об этом, когда отправляется с ним на поиски убийцы к острову на лодке. Кравцов берет ее в заложники. Дмитрий спешит на остров, чтобы спасти Анну. Кравцов ранит Дмитрия. Несмотря на это, Дмитрию удается вызволить Анну. Они вместе едут в город. Дмитрий попадает в больницу, со временем он выздоравливает. Кравцова и Герасимова задерживает полиция. Анна и Дмитрий счастливы вместе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Синий камень
Синий камень мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше