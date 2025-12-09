Чем закончится сериал «Синий камень»?

«Синий камень» — российский криминально-мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Россия» в 2025 году.

О чем сериал

По сюжету главная героиня Анна, потеряв ребенка и пережив измену мужа, перебирается из города в родную деревню, где по-прежнему проживает ее отец Иван Сергеевич, начальник рыбоохраны и бывший следователь. Анна пребывает в отчаянном состоянии. Она больше не сможет стать матерью, не верит больше в любовь и не доверяет мужчинам. Когда же Иван Сергеевич погибает при странных обстоятельствах, Анна инициирует собственное расследование. Помогают ей Игорь Кравцов и Дмитрий Шилов.

Что будет в концовке?

Становится ясно, что Ивана Сергеевича и Александра убил Кравцов при содействии Герасимова. Анна догадывается об этом, когда отправляется с ним на поиски убийцы к острову на лодке. Кравцов берет ее в заложники. Дмитрий спешит на остров, чтобы спасти Анну. Кравцов ранит Дмитрия. Несмотря на это, Дмитрию удается вызволить Анну. Они вместе едут в город. Дмитрий попадает в больницу, со временем он выздоравливает. Кравцова и Герасимова задерживает полиция. Анна и Дмитрий счастливы вместе.