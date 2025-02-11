Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Шеф»?

Чем закончится сериал «Шеф»?

Олег Скрынько 11 февраля 2025 Дата обновления: 11 февраля 2025
Наш ответ:

«Шеф» — российский комедийно-драматический сериал, вышедший в ноябре 2024 года. В центре сюжета — молодой и честолюбивый шеф-повар Кай. Он работает в роскошном московском ресторане и надеется завоевать звание лучшего кулинара страны. Однако, повздорив с клиентом, который оказывается влиятельным чиновником, Кай оказывается на кухне женской колонии. Несмотря на это, парень не отказывается от мечты открыть свой ресторан и победить в крупнейшем кулинарном конкурсе.

В восьмой и заключительной серии первого сезона Кай участвует в финале кулинарного конкурса вместе со Светой, а также оказывается задействован в криминальной интриге. Кай вынужден покинуть павильон, где проходит конкурс, чтобы избавиться от пакетов с запрещенными веществами, которые спрятаны на кухне. Когда оказывается, что одного пакета не хватает, Кай решает устроить пожар. Тем временем Света выигрывает конкурс, приготовив необычное блюдо. Она радуется победе и заявляет, что без Кая ничего бы не получилось. Самого Кая приговаривают к году заключения. Он попадает в мужскую колонию и получает работу на местной кухне.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шеф
Шеф комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше