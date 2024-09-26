Чем закончится сериал «Сезон любви»?

Наш ответ:

«Сезон любви» — российский мелодраматический сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2017 году. Это история о студентке Наде, которая на каникулы возвращается из Москвы в родной приморский городок. Там она знакомится с дельтапланеристом Вадимом. Они влюбляются друг в друга, но у Вадима уже есть девушка по имени Марина. Парень хочет с ней расстаться, но ему это не удается. Спустя 11 лет хромой после аварии Вадим живет один, разведясь с Мариной. В то же время Надя узнает, что ее супруг Леонид ей изменяет. Надя вместе с 11-летней дочерью Соней покидает Москву и вновь поселяется в родном городе. Вскоре после этого Соня на пляже знакомится с Вадимом. Леонид пытается помириться с Надей, но та окончательно решает от него уйти. Леонид же пытается найти компромат на Надю, чтобы при разводе она не забрала у него имущество из-за его измены.



Соня оказывается дочерью Вадима. Надя и Вадим, несмотря на желание быть вместе, из-за разных обстоятельств недопонимают друг друга и в какой-то момент даже демонстративно проводят время с другими партнерами. В итоге возлюбленные все же примиряются. Леонид ведет войну против Нади в суде, используя ее старые неотправленные Вадиму письма. Леонид также хочет отобрать у Нади опеку над Соней. Вадим заявляет, что отцом девочки является он, а не Леонид. Вадим делает Наде предложение. Эля сходится с Гришей, а Саша — с Виталием.