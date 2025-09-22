Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Сестры по любви"?

Чем закончится сериал "Сестры по любви"?

Олег Скрынько 22 сентября 2025 Дата обновления: 22 сентября 2025
Наш ответ:

«Сестры по любви» — отечественная мелодрама, вышедшая на канале «Домашний» в 2025 году.

Чем закончится сериал «Сестры по любви»

После окончания мединститута Светлана работает врачом в московской больнице и живет с младшей сестрой Дианой, которая учится в колледже. Их отец умер, оставив кредит, мать тяжело больна и нуждается в операции. Несмотря на просьбы, Света не может приехать домой, слишком занята работой.

Когда мать умирает, дочерям остается в наследство лишь дом и огромный долг. Настойчивый бизнесмен Вадим Козырев предлагает выкупить особняк, но Света отказывается, выполняя последнюю волю матери. Сестры возвращаются в Тверь, где начинают новую жизнь, но Козырев использует сына Олега, чтобы склонить их к продаже. У Олега завязывается роман с Дианой, но обман вскрывается. Постепенно выясняется, что Козырев — настоящий отец Светланы, а Олег её брат.

В финале герой отказывается от планов, примиряется с детьми, а Света находит счастье с врачом Алексеем. Сериал «Сестры по любви» завершает все линии: тайны раскрыты, а сестры остаются вместе.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сестры по любви
Сестры по любви мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше