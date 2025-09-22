Наш ответ:

«Сестры по любви» — отечественная мелодрама, вышедшая на канале «Домашний» в 2025 году.

Чем закончится сериал «Сестры по любви»





После окончания мединститута Светлана работает врачом в московской больнице и живет с младшей сестрой Дианой, которая учится в колледже. Их отец умер, оставив кредит, мать тяжело больна и нуждается в операции. Несмотря на просьбы, Света не может приехать домой, слишком занята работой.



Когда мать умирает, дочерям остается в наследство лишь дом и огромный долг. Настойчивый бизнесмен Вадим Козырев предлагает выкупить особняк, но Света отказывается, выполняя последнюю волю матери. Сестры возвращаются в Тверь, где начинают новую жизнь, но Козырев использует сына Олега, чтобы склонить их к продаже. У Олега завязывается роман с Дианой, но обман вскрывается. Постепенно выясняется, что Козырев — настоящий отец Светланы, а Олег её брат.



В финале герой отказывается от планов, примиряется с детьми, а Света находит счастье с врачом Алексеем. Сериал «Сестры по любви» завершает все линии: тайны раскрыты, а сестры остаются вместе.

