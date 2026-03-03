Чем закончится сериал "Сердечная аномалия"?

«Сердечная аномалия» – мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2026 году.

Каким получился финал

Сериал «Сердечная аномалия» завершился на позитивной ноте. В финале Марина наконец обретает долгожданный покой и счастье. Пережив череду предательств — от мужа, матери, друга семьи, — она не только возвращает контроль над клиникой отца, но и открывает там детское кардиологическое отделение. Кульминацией становится операция маленького Миши, сына любовницы отца. Проведя сложнейшее вмешательство по собственной методике, Марина спасает жизнь мальчику, который приходится ей сводным братом. Тем самым она прощает отца и принимает его выбор.



В личной жизни тоже всё налаживается: рядом с ней оказывается Артем, брат Ольги, ставший для нее надежной опорой. Их чувства перерастают в крепкую любовь. А вот те, кто предал Марину, остаются у разбитого корыта. Вадим с Ларисой вместе, но их союз построен на корысти. Курганов теряет власть над клиникой, а мать Марины остается в полном одиночестве, осознав, что потеряла дочь. Так для главной героини заканчивается этот непростой период, и она начинает новую главу жизни — с любящим мужчиной и чистым сердцем.