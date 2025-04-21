Чем закончится сериал "Сердце выбрало тебя"?

Меню
Олег Скрынько 21 апреля 2025 Дата обновления: 21 апреля 2025
Наш ответ:

«Сердце выбрало тебя» - новый мелодраматический сериал, который вышел на канале «Домашний» в 2025 году. Новинка завершилась следующим образом:

Женя начинает работать в школе и получает служебную квартиру. Вскоре Игорь, брат её знакомого Михаила, делает ей предложение руки и сердца, но Женя не испытывает к нему чувств — её сердце принадлежит Аркадию. Однажды в школе она заступается за новенькую девочку по имени Ада. В разговоре с ней Женя узнаёт, что Аркадий, рискуя жизнью, вытащил Аду из пожара, пытался спасти и её мать, но не успел. Сам он получил серьёзные ожоги и почти ослеп. Женя просит Аду помочь организовать встречу. С помощью водителя Валерия, который нехотя соглашается, она отправляется к Аркадию. Когда Женя оказывается в его доме, между ними происходит откровенный разговор. Аркадий сначала пытается прогнать её, но Женя больше не та, что раньше. Теперь у неё есть дом, семья, наследство — и всё это благодаря ему. Она готова идти до конца, ведь их чувства взаимны. Аркадий признаёт свою любовь, и теперь ничто не сможет их разлучить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сердце выбрало тебя
Сердце выбрало тебя мелодрама
2025, Россия
0.0
