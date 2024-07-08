Чем закончится сериал «Семейный альбом»?

Наш ответ:

«Семейный альбом» — российский сериал, вышедший в 2016 году. Это историческая сага, повествующая о семье престарелого академика Ивана Колокольцева, в которую, кроме него самого, входят его жена, ставший блестящим физиком сын Николай, а также супруга сына Надежда и его дочери Оля и Катя. Все они живут на даче под Ленинградом. Поворотным в судьбе главных героев становится 1955 год, когда проект Колокольцева-младшего оказывается закрыт в преддверии наметившегося научного прорыва. Вскоре при загадочных обстоятельствах Николай погибает. Эти события приводят к тому, что семья терпит крах.



Выясняется, что на самом деле Николай инсценировал свою смерть ради того, чтобы за границей продолжить свои научные изыскания. Первой об этом узнает Ольга. Николаю удалось довести до конца свой проект, который произвел фурор в США. Однако результаты были опубликованы под чужим именем. На этом фоне Николай чувствует себя подавленным и тоскует по родным краям. Он тайно приезжает в Москву и встречается с Надеждой. Несмотря на взаимную любовь, Надя отказывается уехать вместе с Николаем за рубеж.



Катя беременеет от Олега Сухоцкого, ученика Николая. Девушка собиралась сделать аборт, но этого не случилось. В итоге Олег делает ей предложение. Она отвечает согласием. Ольга получает письмо от бросившего ее Виктора. Он просит у нее прощения.



Сериал заканчивается сценой, в которой Надежда провожает взглядом Николая, собирающегося сесть на самолет в США.