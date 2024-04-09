Чем закончится сериал «Семейные призраки»?

Наш ответ:

«Семейные призраки» — российский мелодраматический сериал, состоящий из восьми эпизодов. Премьера состоялась в 2024 году. Это история об членах интеллигентной семьи. Главные герои — занимающаяся домашним хозяйством Лидия Сергеевна Демина, ее супруг Георгий Васильевич, работающий ученым-конструктором, а также их молодые дети Слава и Таня. Однажды Слава приглашает на семейный праздник свою девушку Зою и там же делает ей предложение. Это событие становится отправной точкой для череды событий, потрясающий жизнь Деминых. Лидия совершенно не ладит с Зоей, которая беременеет и не раскрывает правду о своей семье. У Георгия завязывается роман со своей аспиранткой. Таня сбегает из дома. Кроме того, раскрываются темные секреты самой Лидии. Так, ее родной брат оказывается преступником, а сама она в молодости сделала аборт.



В финале сериала Георгий расстается с Наташей и возвращается к Лидии, которая его прощает. Лидия также мирится с Зоей. Было подозрение, что на самом деле Зоя является сестрой Славы, но это оказывается не так, поэтому молодые люди могут быть вместе. Таня и Юра становятся парой. В самом конце счастливое семейство собирается вместе.