Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Семейные призраки»?

Чем закончится сериал «Семейные призраки»?

Олег Скрынько 9 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Семейные призраки» — российский мелодраматический сериал, состоящий из восьми эпизодов. Премьера состоялась в 2024 году. Это история об членах интеллигентной семьи. Главные герои — занимающаяся домашним хозяйством Лидия Сергеевна Демина, ее супруг Георгий Васильевич, работающий ученым-конструктором, а также их молодые дети Слава и Таня. Однажды Слава приглашает на семейный праздник свою девушку Зою и там же делает ей предложение. Это событие становится отправной точкой для череды событий, потрясающий жизнь Деминых. Лидия совершенно не ладит с Зоей, которая беременеет и не раскрывает правду о своей семье. У Георгия завязывается роман со своей аспиранткой. Таня сбегает из дома. Кроме того, раскрываются темные секреты самой Лидии. Так, ее родной брат оказывается преступником, а сама она в молодости сделала аборт.

В финале сериала Георгий расстается с Наташей и возвращается к Лидии, которая его прощает. Лидия также мирится с Зоей. Было подозрение, что на самом деле Зоя является сестрой Славы, но это оказывается не так, поэтому молодые люди могут быть вместе. Таня и Юра становятся парой. В самом конце счастливое семейство собирается вместе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Семейные призраки
Семейные призраки мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше