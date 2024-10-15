Чем закончится сериал "Седьмое небо"?

Наш ответ:

"Седьмое небо" - свежая мелодрама, премьера которой состоялась на телеканале Домашний 10 октября 2024 года. Рассказываем, что происходило в последней серии телесериала.



Полина, готовясь сообщить о своей беременности, сталкивается с неожиданной реакцией семьи. Лиза агрессивно отказывается принять новость: «Нам и так было хорошо!» — заявляет она, а муж Сергей вовсе недоволен, что не был подготовлен к переменам. Чтобы отвлечься, семья отправляется на лыжную прогулку, но Сергей получает серьёзную травму. Проснувшись после комы, он помнит лишь выпускной вечер и свою первую любовь Веру. Для него Полина и Лиза — чужие люди. Полина пытается вернуть его воспоминания, но вскоре понимает, что прошлое Сергея может разрушить их брак.