Чем закончится сериал "Седьмое небо"?

Чем закончится сериал "Седьмое небо"?

Олег Скрынько 15 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Седьмое небо" - свежая мелодрама, премьера которой состоялась на телеканале Домашний 10 октября 2024 года. Рассказываем, что происходило в последней серии телесериала.

Полина, готовясь сообщить о своей беременности, сталкивается с неожиданной реакцией семьи. Лиза агрессивно отказывается принять новость: «Нам и так было хорошо!» — заявляет она, а муж Сергей вовсе недоволен, что не был подготовлен к переменам. Чтобы отвлечься, семья отправляется на лыжную прогулку, но Сергей получает серьёзную травму. Проснувшись после комы, он помнит лишь выпускной вечер и свою первую любовь Веру. Для него Полина и Лиза — чужие люди. Полина пытается вернуть его воспоминания, но вскоре понимает, что прошлое Сергея может разрушить их брак.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Седьмое небо
Седьмое небо мелодрама
2024, Россия
0.0
