Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Счет за нелюбовь»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 октября 2025 Дата обновления ответа: 2 октября 2025

«Счет за нелюбовь» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году.

О чем сериал

В центре сюжета — домохозяйка Марина Зайцева, ранее бывшая преуспевающей айтишницей. Кажется, что жизнь Марины складывается идеально. У нее есть муж, двое детей, собственный дом. Однако на самом деле героиня чахнет в условиях контроля, изоляции и зависимости. Супруг Виктор следит за каждым ее шагом, не дает работать, а однажды даже избивает ее. Из-за этого Марина теряет ребенка и оказывается в больнице, где судьба сводит ее с первым возлюбленным в лице Сергея. Марина подает на развод. Она счастлива с Сергеем, но Виктор не сдается. Он идет на шантаж и угрозы. В то же время Сергей уходит от своей жены-обманщицы Снежаны, но и она не хочет давать ему свободу. Снежана заявляет, что беременна.

Что будет в концовке

Стеша сбегает из дома, поскольку боится, что в случае, если Марина снова выйдет замуж, ей не будет до нее дела. Марина и Сергей бросаются на поиски. Сергей находит Стешу, но та чуть не попадает под колеса автомобиля. Сергей отталкивает ее и сам попадает под машину. Он оказывается в больнице, ему делают операцию. Спустя время Сергей выздоравливает. Марина счастлива с Сергеем и детьми.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Счет за нелюбовь
Счет за нелюбовь мелодрама
2025, Россия
0.0
