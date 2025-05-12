Чем закончится сериал "Счастья хватит всем"?

Наш ответ:

«Счастья хватит всем» - новый отечественный сериал, вышедший на канале Россия 1. Рассказываем, чем он закончился.



Катя, старшая медсестра с 25-летним стажем, получает от коллег подарок — путевку по Золотому кольцу. В поездке она знакомится с Михаилом, но, решив, что он женат, прерывает общение. В больнице Катя годами влюблена в заведующего отделением Тарасова, но он выбирает других. Когда Тарасов переживает измену молодой любовницы Юли, он снова тянется к Кате. Проверка в отделении выявляет, что фактически управляет всем именно она. Вскоре Катя вновь встречает Михаила, и между ними начинается роман. Однако его дочь Алиса болезненно воспринимает новые отношения. Тем временем Тарасов пытается вернуть Катю, но она выбирает Михаила. В финале Алиса мирится с Катей, и они идут домой вместе.