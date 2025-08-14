Меню
Чем закончится сериал «Счастлива по умолчанию»?

Чем закончится сериал «Счастлива по умолчанию»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

«Счастлива по умолчанию» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний». Состоящий из четырех эпизодов фильм вышел 1 октября 2024 года.

О чем сериал

Очаровательная и умная Алина преуспела в построении карьеры, став главным архитектором в крупной фирме. Алина выросла под строгим надзором своей матери Лидии. Женщина ревностно контролирует каждый шаг уже взрослой дочери, в том числе ее личную жизнь. Однажды Алина сходится с простым парнем Димой, но, чтобы скрыть его от матери, просит своего босса выдать себя за ее возлюбленного. Это приводит к непредвиденным последствиям.

Что будет в концовке

В финале этой истории круговорот из разных испытаний, предательств и тайн получает счастливое разрешение. Маша осознает, что совершила ошибку, и раскрывает правду Диме. Тем временем Алина собирается выйти замуж за своего босса. Однако Дима успевает прийти в ЗАГС до заключения брака. Алина и Дима наконец снова вместе.

