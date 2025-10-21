Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Счастье вперед»?

Чем закончится сериал «Счастье вперед»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 октября 2025 Дата обновления ответа: 21 октября 2025

«Счастье вперед» — мелодраматический мини-сериал их четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний». Также шоу доступно в онлайн-кинотеатре «Иви».

О чем сериал

В центре сюжета — переводчица Елена, которая оказывается на грани развода и никак не может забеременеть. Чтобы отдохнуть и прийти в себя, Лена отправляется на лечение в Турцию. Она попадает в клинику, которой владеет родственник ее сестры. В этом же учреждении пребывает сестра Лены и ее супруг Кемаль. Они хотят зачать ребенка. В клинике судьба сводит Лену с Фатихом, братом Кемаля. Между ними возникают романтические чувства, но против этих отношений выступают родители Кемаля. Лена вынуждена расстаться с Фатихом. Кроме того, она узнает, что беременна. Лена возвращается в Россию, Фатих отправляется за ней, чтобы ее вернуть.

Что будет в концовке?

Лена рожает дочь. Фатих находит ее уже после этого и говорит, что знает, в чем причина ее отъезда из Турции. Выясняется, что отец ребенка — Фатих. Саша крадет младенка из больницы, но с помощью полиции главные герои возвращают дочь. Лена и Фатих счастливы вместе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Счастье вперед
Счастье вперед мелодрама
2025, Россия
0.0
