Чем закончится сериал «Счастье вперед»?

«Счастье вперед» — мелодраматический мини-сериал их четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний». Также шоу доступно в онлайн-кинотеатре «Иви».

О чем сериал

В центре сюжета — переводчица Елена, которая оказывается на грани развода и никак не может забеременеть. Чтобы отдохнуть и прийти в себя, Лена отправляется на лечение в Турцию. Она попадает в клинику, которой владеет родственник ее сестры. В этом же учреждении пребывает сестра Лены и ее супруг Кемаль. Они хотят зачать ребенка. В клинике судьба сводит Лену с Фатихом, братом Кемаля. Между ними возникают романтические чувства, но против этих отношений выступают родители Кемаля. Лена вынуждена расстаться с Фатихом. Кроме того, она узнает, что беременна. Лена возвращается в Россию, Фатих отправляется за ней, чтобы ее вернуть.

Что будет в концовке?

Лена рожает дочь. Фатих находит ее уже после этого и говорит, что знает, в чем причина ее отъезда из Турции. Выясняется, что отец ребенка — Фатих. Саша крадет младенка из больницы, но с помощью полиции главные герои возвращают дочь. Лена и Фатих счастливы вместе.