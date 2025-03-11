Чем закончится сериал «Счастье на паузе»?

Наш ответ:

«Счастье на паузе» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний». Это история о девушке по имени Фима. Она возглавляет успешный ресторанный бизнес и состоит в браке с любимым мужчиной Костей. Не хватает лишь ребенка. Однажды пара решает провести романтический отдых, оставив в стороне будничные заботы. Однако в преддверии поездки к Фиме приходит девушка, которая заявляет, что Костя — двуличный подлец, который довел до смерти сестру гостьи. Фима не верит в эти обвинения, но обращается к следователю Михаилу, чтобы тот узнал о прошлом Кости. Михаил уговаривает Фиму не ехать в отпуск, но девушка не прислушивается. Это становится большой ошибкой.



Костя действительно оказывается аферистом и злодеем. Заканчивается сериал тем, что он похищает Фиму и Ольгу, но Михаилу удается их отыскать и спасти. Костю арестовывают. Фима и Михаил становятся парой.