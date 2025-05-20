Меню
Чем закончится сериал «Самый счастливый день»?

Чем закончится сериал «Самый счастливый день»?

Олег Скрынько 20 мая 2025 Дата обновления: 20 мая 2025
Наш ответ:

«Самый счастливый день» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 15 мая 2025 года. Главной героиней выступает Юлия Михайлова, которая узнает, что зачала ребенка от любимого мужчины по имени Ярослав. Однако в тот же день выясняется, что Ярослав — предатель. Но на этом беды не заканчиваются, поскольку Юлю обвиняют в ДТП, которое унесло жизнь человека. Расследует дело Юрий Кравцов, который вынуждает Юлю написать чистосердечное признание, ведь все улики против нее. Из-за непомерного стресса у Юли случается выкидыш.

В итоге Юля все же находит силы жить дальше, взявшись помогать женщинам, оказавшихся в тяжелых ситуациях. Тем временем снедаемый чувством вины Юрий начинает секретное расследование с целью выявить, кто же подставил Юлю. Заканчивается это история тем, что Юля и Юрий остаются вместе. Виновницей автокатастрофы, в которой обвинили Юлю, были Ярослав и его любовница.

Самый счастливый день
Самый счастливый день мелодрама
2025, Россия
